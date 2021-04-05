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Путин подписал закон о налоговом вычете на фитнес и спорт

Документы на него можно подать как в бумажном, так и в электронном виде.

5 апреля 2021, 14:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Наибольший размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

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"Предусмотренный настоящим законом социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно: копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме", — говорится в документе.

Ранее фитнес-тренер рассказал, как полюбить бег.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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