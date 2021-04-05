Путин подписал закон о налоговом вычете на фитнес и спорт

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Наибольший размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

"Предусмотренный настоящим законом социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно: копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме", — говорится в документе.

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