"Голос российского бокса" Владимир Гендлин умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом

В начале марта он перенёс обширный инфаркт. Через некоторое время комментатор сдал тесты на коронавирус, однако они были отрицательные, но показали наличие антител. Вирус дал осложнения в виде пневмонии, а 4 апреля Гендлин был переведён на ИВЛ.