Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Голос российского бокса" Владимир Гендлин умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Именно он был основоположником трансляций профессиональных боёв на отечественном телевидении.

5 апреля 2021, 14:24
4870
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Спортивный комментатор, двукратный лауреат премии ТЭФИ Владимир Гендлин умер на 85-м году жизни, сообщают "Ведомости".

В начале марта он перенёс обширный инфаркт. Через некоторое время комментатор сдал тесты на коронавирус, однако они были отрицательные, но показали наличие антител. Вирус дал осложнения в виде пневмонии, а 4 апреля Гендлин был переведён на ИВЛ.

Владимир Гендлин родился в 1936 году в Москве. В 90-х создал программу "Большой ринг" на телеканале НТВ, также работал комментатором боёв. Гендлин был автором документальных фильмов о многих известных российских боксёрах, таких как Костя Цзю, Олег Маскаев и другие.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Круче Месси и Роналду: "Спартак" назвал Соболева одним из лучших форвардов Европы

сегодня в 13:26

Сын Кости Цзю нокаутировал ирландца Хогана и защитил титул WBO

31 марта, 12:45

Русская битва отменяется: Кокорин не сможет сыграть с "Аталантой" Миранчука

сегодня в 12:41

Ведущая грузинского телеканала оконфузилась в эфире и заявила, что Познеру 116 лет

сегодня в 15:38

Билборды с "трупами" привели в ужас целый город, жители которого просто всё не так поняли

сегодня в 15:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1