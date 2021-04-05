"Голос российского бокса" Владимир Гендлин умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом
Именно он был основоположником трансляций профессиональных боёв на отечественном телевидении.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Спортивный комментатор, двукратный лауреат премии ТЭФИ Владимир Гендлин умер на 85-м году жизни, сообщают "Ведомости".
В начале марта он перенёс обширный инфаркт. Через некоторое время комментатор сдал тесты на коронавирус, однако они были отрицательные, но показали наличие антител. Вирус дал осложнения в виде пневмонии, а 4 апреля Гендлин был переведён на ИВЛ.
Владимир Гендлин родился в 1936 году в Москве. В 90-х создал программу "Большой ринг" на телеканале НТВ, также работал комментатором боёв. Гендлин был автором документальных фильмов о многих известных российских боксёрах, таких как Костя Цзю, Олег Маскаев и другие.
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