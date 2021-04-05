"Аэробус" с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени
Пассажиров на борту лайнера не было.
Фото © Airliners.net / Manuel Fernandez
В тюменском аэропорту Рощино совершил аварийную посадку пассажирский самолёт Airbus A320, принадлежащий авиакомпании "Ямал". Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошёл сегодня в пять часов вечера по местному времени (15:00 мск). Отмечается, что во время технического перелёта по маршруту Шарджа — Тюмень у лайнера отказал левый двигатель. В силу особенностей рейса пассажиров на борту не было, а всего в самолёте находилось два члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме. В ведомстве добавили, что по факту авиаинцидента проводится проверка.
По данным источника Лайфа, командир воздушного судна сообщил диспетчеру об отказе за полчаса до посадки. Уже на земле специалисты осмотрели лайнер и не выявили видимых дефектов, которые могли бы привести к отказу двигателя. Собеседник Лайфа добавил, что в ОАЭ борт проходил техническое обслуживание.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что в столичном аэропорту Шереметьево к посадке готовится самолёт авиакомпании NordWind, у которого не убралась одна стойка шасси. В результате посадка прошла без происшествий, никто не пострадал.
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