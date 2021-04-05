Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Аэробус" с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени

Пассажиров на борту лайнера не было.

5 апреля 2021, 14:49
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/Fernandez/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manuel Fernandez</a></p>

Фото © Airliners.net / Manuel Fernandez

В тюменском аэропорту Рощино совершил аварийную посадку пассажирский самолёт Airbus A320, принадлежащий авиакомпании "Ямал". Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошёл сегодня в пять часов вечера по местному времени (15:00 мск). Отмечается, что во время технического перелёта по маршруту Шарджа — Тюмень у лайнера отказал левый двигатель. В силу особенностей рейса пассажиров на борту не было, а всего в самолёте находилось два члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме. В ведомстве добавили, что по факту авиаинцидента проводится проверка.

В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт — видео

В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт — видео

По данным источника Лайфа, командир воздушного судна сообщил диспетчеру об отказе за полчаса до посадки. Уже на земле специалисты осмотрели лайнер и не выявили видимых дефектов, которые могли бы привести к отказу двигателя. Собеседник Лайфа добавил, что в ОАЭ борт проходил техническое обслуживание.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что в столичном аэропорту Шереметьево к посадке готовится самолёт авиакомпании NordWind, у которого не убралась одна стойка шасси. В результате посадка прошла без происшествий, никто не пострадал.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Самолёт S7 экстренно приземлился в Тюмени из-за отказа двигателя

13 марта, 06:45

Тюменские врачи спасли пенсионерку с коронавирусом и 90-процентным поражением лёгких

вчера в 17:48

Посетитель утонул в бассейне московского фитнес-клуба

сегодня в 15:21

"Очень рад, что этих шлюх задержали": Экс-депутат Госдумы призвал наказывать в России за "голые фотосессии", как в ОАЭ

сегодня в 15:27

"Со своим уставом в чужой монастырь": Пригожин пристыдил участниц голой фотосессии в Дубае

сегодня в 15:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1