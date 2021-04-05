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Путин позвонил заболевшему ковидом после прививки президенту Аргентины, чтобы узнать о его здоровье

Российский лидер поздравил собеседника с прошедшим днём рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

5 апреля 2021, 16:09
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил, EPA / Juan Ignacio Roncoroni</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил, EPA / Juan Ignacio Roncoroni

Президент России Владимир Путин позвонил своему аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу, который заразился коронавирусом спустя пару месяцев после вакцинации препаратом "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба южноамериканского лидера.

"Узнав, что глава аргентинского государства заразился коронавирусом, Путин позвонил ему, чтобы узнать о здоровье", — говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле подтвердили разговор лидеров государств, отметив, что Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим 2 апреля днём рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

У вакцинированного президента Аргентины подтвердился ковид

У вакцинированного президента Аргентины подтвердился ковид

"Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в лёгкой форме", — сообщает Администрация Президента РФ.

В ходе беседы аргентинская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок российской вакцины, и дала высокую оценку оказываемому РФ содействию в борьбе с распространением коронавируса. Обе стороны подтвердили настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях.

Напомним, Фернандес вакцинировался первой дозой российской вакцины "Спутник V" в конце января, сделав прививку в госпитале Posadas. 3 апреля появились новости о его заражении. Сам политик отметил, что без прививки ему сейчас было бы плохо. Разработчики "Спутника V" пожелали Фернандесу скорейшего выздоровления и добавили, что препарат на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% — против тяжёлых случаев.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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