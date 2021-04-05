Путин позвонил заболевшему ковидом после прививки президенту Аргентины, чтобы узнать о его здоровье
Российский лидер поздравил собеседника с прошедшим днём рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил, EPA / Juan Ignacio Roncoroni
Президент России Владимир Путин позвонил своему аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу, который заразился коронавирусом спустя пару месяцев после вакцинации препаратом "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба южноамериканского лидера.
"Узнав, что глава аргентинского государства заразился коронавирусом, Путин позвонил ему, чтобы узнать о здоровье", — говорится в сообщении пресс-службы.
В Кремле подтвердили разговор лидеров государств, отметив, что Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим 2 апреля днём рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.
"Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в лёгкой форме", — сообщает Администрация Президента РФ.
В ходе беседы аргентинская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок российской вакцины, и дала высокую оценку оказываемому РФ содействию в борьбе с распространением коронавируса. Обе стороны подтвердили настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях.
Напомним, Фернандес вакцинировался первой дозой российской вакцины "Спутник V" в конце января, сделав прививку в госпитале Posadas. 3 апреля появились новости о его заражении. Сам политик отметил, что без прививки ему сейчас было бы плохо. Разработчики "Спутника V" пожелали Фернандесу скорейшего выздоровления и добавили, что препарат на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% — против тяжёлых случаев.
Выбор редакции
Путин подписал закон о налоговом вычете на фитнес и спорт
У вакцинированного президента Аргентины подтвердился ковид
Эрдоган призвал военных не вмешиваться в политику
В Татарстане фельдшеры скорой протащили пьяного мужчину по снегу и грязи — видео
В Астрахани на помощника депутата завели дело за секс с 15-летней племянницей
Комментариев: 0