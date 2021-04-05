Путин позвонил заболевшему ковидом после прививки президенту Аргентины, чтобы узнать о его здоровье

Президент России Владимир Путин позвонил своему аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу, который заразился коронавирусом спустя пару месяцев после вакцинации препаратом "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба южноамериканского лидера.

"Узнав, что глава аргентинского государства заразился коронавирусом, Путин позвонил ему, чтобы узнать о здоровье", — говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле подтвердили разговор лидеров государств, отметив, что Путин поздравил Альберто Фернандеса с прошедшим 2 апреля днём рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

"Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в лёгкой форме", — сообщает Администрация Президента РФ.

В ходе беседы аргентинская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок российской вакцины, и дала высокую оценку оказываемому РФ содействию в борьбе с распространением коронавируса. Обе стороны подтвердили настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях.

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