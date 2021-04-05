"Нечего жопу показывать в мусульманской стране": Настя Рыбка назвала дурами своих задержанных в Дубае коллег

Эскорт-модель и блогер Настя Рыбка жёстко раскритиковала участниц голой фотосессии в Дубае, задержанных за нарушение общественного порядка. По словам собеседницы Лайфа, её коллеги попали в неприятности по собственной глупости: им стоило изучить законодательство и обычаи страны, куда их пригласили на подработку, взвесить все риски, а уже потом принимать решение.

"Меня с голой жопой никто нигде не задерживал. Прежде чем раздеваться в другой стране, стоит изучить её законодательство. Нечего жопу показывать в мусульманской стране. Сами дуры", — заявила Рыбка.

Она авторитетно добавила, что вряд ли задержанные девушки занимались проституцией или эскортом в привычном понимании слова — за эти правонарушения им бы грозил более суровый срок, чем прочит участницам голой фотосессии местная пресса.

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