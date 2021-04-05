"Нечего жопу показывать в мусульманской стране": Настя Рыбка назвала дурами своих задержанных в Дубае коллег
Собеседница Лайфа, которая ранее побывала в тайской тюрьме, считает, что девушки понесут наказание вполне заслуженно.
Фото © instagram.com/gosudarynia_rybka
Эскорт-модель и блогер Настя Рыбка жёстко раскритиковала участниц голой фотосессии в Дубае, задержанных за нарушение общественного порядка. По словам собеседницы Лайфа, её коллеги попали в неприятности по собственной глупости: им стоило изучить законодательство и обычаи страны, куда их пригласили на подработку, взвесить все риски, а уже потом принимать решение.
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"Меня с голой жопой никто нигде не задерживал. Прежде чем раздеваться в другой стране, стоит изучить её законодательство. Нечего жопу показывать в мусульманской стране. Сами дуры", — заявила Рыбка.
Она авторитетно добавила, что вряд ли задержанные девушки занимались проституцией или эскортом в привычном понимании слова — за эти правонарушения им бы грозил более суровый срок, чем прочит участницам голой фотосессии местная пресса.
Напомним, что сама Рыбка и её друг и секс-коуч Алекс Лесли были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года во время незаконного секс-тренинга. Они несколько месяцев провели в тайской тюрьме, прежде чем местный суд приговорил их к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы.
Ранее Лайф рассказывал о возмущении властей Дубая, вызванном фотосессией с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. В итоге участниц съёмки задержали, изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек ожидает довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).
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