"Очень рад, что этих шлюх задержали": Экс-депутат Госдумы призвал наказывать в России за "голые фотосессии", как в ОАЭ

За снимки интимного содержания вроде тех, что продемонстрировали девушки в Дубае, следует наказывать и в России. Такую точку зрения в беседе с Лайфом высказал бывший депутат Госдумы РФ, заслуженный мастер спорта, член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов.

"Двойственное чувство. Очень рад, что этих шлюх задержали, чтобы другим неповадно было. А за родину обидно. Государственная политика у нас никак не направлена на работу с воспитанием, в отличие от Дубая и Сингапура, которые я всегда привожу в пример. Такие вещи там просто невозможно увидеть и представить, потому что это страны, где власть понимает, что нужно прививать правильные ценности, и за это идёт особая статья", — сказал он.

Носов добавил, что в данных странах власть сама не позволяет ни своим гражданам, ни иностранцам вытирать ноги о национальную культуру. Вместе с тем собеседник Лайфа отметил, что в России такие "эскортницы" могли бы делать что угодно, ведь, "пока гром не грянет, ничего не будет". Носов считает, что в политике государства РФ нет нравственных ценностей.

"Я надеюсь, что эта история послужит всем примером, всем этим эскортницам, которые туда как на работу ездят. Поэтому то, что их наказали, — это здорово! Хорошо бы у нас в стране так наказывали! Государству нужно заниматься этим уже давно, потому что у нас это вообще никак не работает. Давно пора ввести правила и жёстко их контролировать. Всё это должно жесточайше наказываться и рублём, и исправительными работами! Если это не помогает, то вплоть до уголовных сроков — и тогда все поймут, что если ты хочешь стать известным, то не надо выставлять сиськи, задницы на показ", — подытожил Носов.

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