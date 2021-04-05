"Со своим уставом в чужой монастырь": Пригожин пристыдил участниц голой фотосессии в Дубае

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал Дубай самым толерантным и безопасным местом для туристов, где от иностранцев требуется только одно: не нарушать местные законы. Об этом он рассказал в беседе со "Звездой", комментируя задержание 40 моделей из стран СНГ за голую фотосессию на балконе отеля.

"Это одно из самых толерантных государств в мире. Алкоголь разрешили, гулянки разрешили и многое что другое позволено. Это курортное место, но, если вы приехали туда показывать грудь и действовать противозаконно, ждите жёсткой реакции, и она последовала. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят", — считает Пригожин.

Он добавил, что многократно снимал фотосессии и клипы в ОАЭ, но никогда не имел проблем с местными стражами порядка.

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