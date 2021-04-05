"Со своим уставом в чужой монастырь": Пригожин пристыдил участниц голой фотосессии в Дубае
По словам российского продюсера, он многократно снимал фотосессии и клипы в ОАЭ, но никогда не имел проблем с местными стражами порядка.
Фото © Соцсети
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал Дубай самым толерантным и безопасным местом для туристов, где от иностранцев требуется только одно: не нарушать местные законы. Об этом он рассказал в беседе со "Звездой", комментируя задержание 40 моделей из стран СНГ за голую фотосессию на балконе отеля.
"Это одно из самых толерантных государств в мире. Алкоголь разрешили, гулянки разрешили и многое что другое позволено. Это курортное место, но, если вы приехали туда показывать грудь и действовать противозаконно, ждите жёсткой реакции, и она последовала. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят", — считает Пригожин.
Он добавил, что многократно снимал фотосессии и клипы в ОАЭ, но никогда не имел проблем с местными стражами порядка.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. В итоге участниц съёмки задержали, изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек ожидает довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей).
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