В Twitter заявили о "нулевой терпимости" к распространению запрещённой информации

Администрация Twitter придерживается принципа "нулевой терпимости" к публикации запрещённого контента. Об этом руководство соцсети заявило, комментируя решение Роскомнадзора не блокировать сервис полностью.

"Мы с Роскомнадзором провели 1 апреля продуктивный разговор, в ходе которого подтвердили нашу политику нулевой терпимости к сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение или одобрение темы суицида или членовредительства не соответствует нашим правилам", — сказал представитель "Твиттера" в беседе с порталом Business Insider.

Напомним, 5 апреля Роскомнадзор продлил меры по замедлению "Твиттера" до 15 мая. Это произошло после того, как соцсеть повысила скорость удаления запрещённой информации. Из 650 появившихся новых ссылок на запрещённый контент удалено около 580. Среднее время удаления составляет 81 час.

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