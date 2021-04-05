Две фуры с досками провалились под лёд на Байкале — видео
Одна ушла под воду целиком, вторая — частично.
Фото © Соцсети
Две фуры с досками провалились под лёд на Байкале © Соцсети
Два грузовика ЗИЛ-131 с досками в кузове ушли под лёд в акватории Байкала, в районе рабочего посёлка Листвянка Иркутской области. Видео с места проишествия опубликовано в соцсетях.
Как сообщает региональное управление МЧС, автомобили двигались в сторону населённого пункта Большие Коты, однако, не доехав 70 метров до гостиницы "Маяк", провалились. Один из них ушёл под воду полностью, второй — частично. Пострадавших и погибших нет.
А ещё Лайф рассказывал, что на Сахалине льдина с восемью рыбаками-любителями откололась от берегового припая. В море унесло трёх женщин и пятерых мужчин.
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