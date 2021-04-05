Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Две фуры с досками провалились под лёд на Байкале — видео

Одна ушла под воду целиком, вторая — частично.

5 апреля 2021, 14:55

Фото © Соцсети

Две фуры с досками провалились под лёд на Байкале © Соцсети

Два грузовика ЗИЛ-131 с досками в кузове ушли под лёд в акватории Байкала, в районе рабочего посёлка Листвянка Иркутской области. Видео с места проишествия опубликовано в соцсетях.

Как сообщает региональное управление МЧС, автомобили двигались в сторону населённого пункта Большие Коты, однако, не доехав 70 метров до гостиницы "Маяк", провалились. Один из них ушёл под воду полностью, второй — частично. Пострадавших и погибших нет.

Лёд тает, но "охоте" это не мешает: десятки москвичей вышли на весеннюю рыбалку

Лёд тает, но "охоте" это не мешает: десятки москвичей вышли на весеннюю рыбалку

А ещё Лайф рассказывал, что на Сахалине льдина с восемью рыбаками-любителями откололась от берегового припая. В море унесло трёх женщин и пятерых мужчин.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Возможно всё!" Спортсмен-экстремал из Твери первым в мире пересёк Байкал на велосипеде

3 апреля, 13:23

Жители Приангарья ощутили афтершоки от землетрясения в Монголии

31 марта, 02:46

"Аэробус" с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени

сегодня в 14:49

"Очень рад, что этих шлюх задержали": Экс-депутат Госдумы призвал наказывать в России за "голые фотосессии", как в ОАЭ

сегодня в 15:27

"Со своим уставом в чужой монастырь": Пригожин пристыдил участниц голой фотосессии в Дубае

сегодня в 15:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1