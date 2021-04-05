Посетитель утонул в бассейне московского фитнес-клуба
Мужчина не смог вынырнуть, спасатели вытащили его на бортик уже без признаков жизни.
Фото © Pixabay
Посетитель московского фитнес-клуба утонул в бассейне. По данным телеканала "360", инцидент произошёл в бизнес-центре "Каланчевская Плаза".
СМИ уточняет, что 65-летний мужчина окунулся в воду и не смог выплыть. Спасатели вытащили его на бортик уже без признаков жизни. Врач фитнес-клуба пытается реанимировать посетителя, но пока безуспешно.
Ранее в Москве произошло несколько подобных случаев. В бассейне утонула дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина. Так же погиб начинающий актёр Ринат Кафиятуллин.
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