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Посетитель утонул в бассейне московского фитнес-клуба

Мужчина не смог вынырнуть, спасатели вытащили его на бортик уже без признаков жизни.

5 апреля 2021, 15:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Посетитель московского фитнес-клуба утонул в бассейне. По данным телеканала "360", инцидент произошёл в бизнес-центре "Каланчевская Плаза".

СМИ уточняет, что 65-летний мужчина окунулся в воду и не смог выплыть. Спасатели вытащили его на бортик уже без признаков жизни. Врач фитнес-клуба пытается реанимировать посетителя, но пока безуспешно.

В Новосибирске двухлетний малыш утонул в бассейне сауны, пока родители отдыхали рядом

В Новосибирске двухлетний малыш утонул в бассейне сауны, пока родители отдыхали рядом

Ранее в Москве произошло несколько подобных случаев. В бассейне утонула дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина. Так же погиб начинающий актёр Ринат Кафиятуллин.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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