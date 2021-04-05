Ведущая грузинского телеканала оконфузилась в эфире и заявила, что Познеру 116 лет
В социальных сетях назвали эту ошибку позором.
Владимир Познер. Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей
Очередной скандал, связанный с российским телеведущим Владимиром Познером, произошёл в Грузии. На этот раз в центре внимания оказался не сам журналист, а местный канал "Пирвели", который выпустил о нём сюжет.
"Когда захочет, приедет, и мы на цыпочках обязаны его обслуживать. Как видно, этого ожидал российский пропагандист и журналист Владимир Познер, который, к слову, родился в 1905 году", — сказала телеведущая.
Таким образом она прибавила 87-летнему журналисту лишних 29 лет. Ошибка вызвала критику со стороны пользователей соцсетей, которые назвали инцидент позором. Они также выяснили, что ведущая спутала журналиста с другим Владимиром Познером — сценаристом и критиком, который родился в 1905 году и умер в 1992-м.
Напомним, не так давно Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы по традиции 1 апреля отметить 87-й день рождения. Однако в этот раз местные оппозиционеры устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной такого приёма стали давние слова Познера о том, что Абхазия никогда не станет частью Грузии. В результате журналисту пришлось отказаться от празднования и покинуть страну. Позже на фоне этих событий в центре грузинской столицы осквернили памятник русскому драматургу, поэту и композитору Александру Грибоедову.
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