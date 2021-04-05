В Петербурге ожидают всплеск спроса на яхты
В этом году, как и в прошлом, будут популярны небольшие суда вместимостью до 11 пассажиров.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Перед началом сезона навигации в Петербурге ожидают всплеск спроса на яхты и катера вместимостью до 11 пассажиров. Такой прогноз телеканалу "Санкт-Петербург" озвучил директор теплоходной компании "Петроград" Николай Предтеченский.
По его словам, в этом году, как и в прошлом, будут популярны небольшие суда, которые ходят по каналам и позволяют выйти в Финский залив.
Предтеченский также выразил надежду, что Петербургский международный экономический форум, который пройдёт в Северной столице с 2 по 5 июня, повысит привлекательность города.
Ещё одно событие, которое привлечёт в Петербург туристов, — матчи Евро-2020. Турнир пройдёт в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля, Северная столица примет три матча группового этапа, в двух из которых сыграет сборная России, и один из четвертьфиналов. Оргкомитет уже утвердил проведение игр с 50-процентной заполняемостью трибун.
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