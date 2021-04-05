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В Петербурге ожидают всплеск спроса на яхты

В этом году, как и в прошлом, будут популярны небольшие суда вместимостью до 11 пассажиров.

5 апреля 2021, 15:46
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Перед началом сезона навигации в Петербурге ожидают всплеск спроса на яхты и катера вместимостью до 11 пассажиров. Такой прогноз телеканалу "Санкт-Петербург" озвучил директор теплоходной компании "Петроград" Николай Предтеченский.

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По его словам, в этом году, как и в прошлом, будут популярны небольшие суда, которые ходят по каналам и позволяют выйти в Финский залив.

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Предтеченский также выразил надежду, что Петербургский международный экономический форум, который пройдёт в Северной столице с 2 по 5 июня, повысит привлекательность города.

Ещё одно событие, которое привлечёт в Петербург туристов, — матчи Евро-2020. Турнир пройдёт в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля, Северная столица примет три матча группового этапа, в двух из которых сыграет сборная России, и один из четвертьфиналов. Оргкомитет уже утвердил проведение игр с 50-процентной заполняемостью трибун.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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