Кубок Гагарина: "Авангард" победил "Ак Барс" и повёл в полуфинальной серии 2-0

В Казани завершился второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина от Восточной конференции, в котором хозяева площадки, хоккеисты "Ак Барса", со счётом 0:2 уступили омскому "Авангарду".

В середине второго периода "ястребов" вперёд вывел защитник Кирилл Готовец.

А на экваторе заключительной двадцатиминутки нападающий "Авангарда" Клим Костин реализовал большинство.

Как ни старались подопечные Дмитрия Квартального пробить вратаря гостей Шимона Грубеца, сделать этого так и не смогли. Чешский кипер отразил все 29 бросков "барсов" и оформил третий шат-аут в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

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Таким образом, омичи одержали две выездные победы над казанцами (3:1; 2:0) и ведут в полуфинальной серии — 2-0. Следующие две игры соперники проведут 7 и 9 апреля на льду "ястребов" в подмосковной Балашихе. Напомним, в финал турнира выйдет та команда, которая первой выиграет четыре матча в серии.

КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал

"Ак Барс" – "Авангард" — 0:2 (0:0; 0:1; 0:1), в серии — 0-2

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