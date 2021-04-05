"Зенит" прервал 10-матчевую беспроигрышную серию "Химок"
Команда Сергея Семака сохранила отрыв от "Спартака".
Фото © ФК "Зенит"
Петербургский "Зенит" обыграл "Химки" со счётом 2:0 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Голы в этой встрече забили Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. Правда, первым отличился Сердар Азмун уже на восьмой минуте, но после видеоповтора главный арбитр отменил гол.
"Химки" десять матчей подряд не знали поражений в чемпионате России и, что интересно, последний раз проигрывали как раз "Зениту" в ноябре 2020 года (0:2).
"Зенит" сохраняет отрыв от "Спартака" и занимает первое место с 51 очком, у красно-белых — 47. Подмосковная команда занимает девятое место с 35 очками.
РПЛ. 24-й тур
"Зенит" – "Химки" — 2:0
Голы: Караваев 45+1' (1:0), Мостовой 90+3' (2:0)
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