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США запросили у России объяснения по поводу "провокаций" на границе с Украиной

В Вашингтоне испугались передвижения российских войск на территории РФ.

5 апреля 2021, 18:38

Фото © Pixabay

США запросили у России объяснения по поводу "провокаций" на границе с Украиной, об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон расценивает действия Москвы, в том числе "наращивание сил" в приграничной зоне, как эскалацию конфликта на востоке Незалежной.

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Прайс, однако, не ответил на вопрос, является ли угрозой соседнему государству передислокация сил на своей территории. По словам дипломата, США ясно дали понять украинским союзникам и России, что поддерживают Киев "перед лицом этого запугивания и агрессии".

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Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины. На фоне этих сообщений президент США Джо Байден провёл первый телефонный разговор с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Американский лидер пообещал Зеленскому поддержку при "продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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