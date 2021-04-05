США запросили у России объяснения по поводу "провокаций" на границе с Украиной, об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон расценивает действия Москвы, в том числе "наращивание сил" в приграничной зоне, как эскалацию конфликта на востоке Незалежной.

Прайс, однако, не ответил на вопрос, является ли угрозой соседнему государству передислокация сил на своей территории. По словам дипломата, США ясно дали понять украинским союзникам и России, что поддерживают Киев "перед лицом этого запугивания и агрессии".

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины. На фоне этих сообщений президент США Джо Байден провёл первый телефонный разговор с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Американский лидер пообещал Зеленскому поддержку при "продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму".

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