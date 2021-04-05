Три свидетеля по делу Ефремова предстанут перед судом по делу о заведомо ложных показаниях

Три свидетеля, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний по делу актёра Михаила Ефремова, предстанут перед судом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, следователи завершили предварительное расследование трёх уголовных дел по части 1 статьи 307 УК РФ. В ходе него проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, изъяты видеозаписи и документы, имеющие доказательственное значение, допрошено более десяти свидетелей.

Всем фигурантам предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовные дела с утверждёнными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу

Напомним, что осенью прошлого года Пресненский суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. 22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и принял решение уменьшить срок до семи с половиной лет.

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