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В США испугались "военной активности" России в Арктике

Особую обеспокоенность западных военных экспертов вызывает российское "супероружие" — межконтинентальная ядерная торпеда 2М39 "Посейдон".

5 апреля 2021, 18:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия укрепляет своё присутствие на арктическом побережье. Об этом заявил американский телеканал CNN. Его журналисты обнародовали спутниковые снимки, из которых, по их версии, следует, что РФ развивает аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает в регион военную технику и истребители.

В материале телеканала утверждается, что Россия якобы преследует две цели: обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути.

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"Очевидно, что в Арктике мы сталкиваемся с военным вызовом со стороны России", — пишут журналисты CNN и добавляют, что особую обеспокоенность западных военных экспертов вызывает российское "супероружие" — межконтинентальная ядерная торпеда 2М39 "Посейдон".

А ранее Лайф рассказывал, что российскую подводную лодку сняли из космоса рядом с огромной дырой во льду. Снимок сделан, когда АПЛ "Умка-21" совершала арктическую экспедицию во второй половине марта. В этот момент она находилась южнее острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Предположительно российские моряки совершили пуск ракет, чтобы проломить лёд для облегчения всплытия субмарины.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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