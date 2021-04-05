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Регион
Опубликовано 5 апреля 2021, 18:10
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"Обиделась и ревновала": 15-летняя племянница рассказала об интимной связи с дядей – помощником депутата из-за того, что её не пригласили на свадьбу

Против мужчины открыто уголовное дело.

15-летняя школьница из Астрахани рассказала всем об интимной связи с двоюродным дядей – помощником депутата после того, как тот отказался приглашать её на свою свадьбу. Как сообщил Лайфу источник, Динара (имя изменено) обижалась и ревновала родственника.

Сначала девочку-подростка не позвали на банкет в честь помолвки родственника. Она огорчилась и спросила у дяди Руслана, повторится ли такая ситуация в случае с его свадьбой. Тот ответил утвердительно. После этого Динара сильно расстроилась, стала назло гулять, а потом и вовсе ушла жить в реабилитационный центр.

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Школьница надеялась, что любимый дядя поддержит её в этой ситуации, но он отказался. Тогда отвергнутая племянница стала рассказывать об их связи. Узнав об этом, психологи реабилитационного центра забили тревогу, и вскоре информация дошла до родственников Руслана и его невесты.

Как сообщал Лайф, сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 134 и 135 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Он находится под подпиской о невыезде.

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Фото © Соцсети

Алексей Дёмин
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