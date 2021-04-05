"Вот вам и спойлер": Ведущий шоу "Маска" намекнул на судьбу Змеи в следующем выпуске

Ведущий шоу "Маска" намекнул на судьбу Змеи в следующем выпуске. Видео © Instagram/vyacheslav_star

В воскресенье на телеканале НТВ состоялась премьера восьмого эпизода треш-шоу "Маска". Среди кандидатов на выбывание оказались Единорог, Белый Орёл и Лама. Последнего спасли зрительские симпатии, а судьбу оставшихся решали судьи. В результате из проекта выбыл Единорог, под маской которого скрывалась певица Ирина Дубцова.

Позже вечером ведущий шоу Вячеслав Макаров устроил прямой эфир в "Инстаграме", где пообщался с подписчиками и обсудил итоги очередного эпизода. Пользователи отметили, что единственной девушкой среди участников осталась Змея. Именно о её дальнейшей судьбе решил спросить один из зрителей.

"Коснись носа, если в следующем выпуске Змея не будет в номинации", — написал пользователь соцсети.

В результате Макаров поддался на маленькую провокацию, прикоснувшись к носу, и ответил: "Вот вам и спойлер". Однако можно ли доверять ведущему, неясно.

Ранее бывший стилист Аллы Пугачёвой Джордж Ровалс назвал зрителей шоу "Маска" стадом баранов.

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