Секрет на миллион: сколько стоит молчание участников и зрителей шоу "Маска"

...и их осталось восемь! НТВ продолжает бить рекорды рейтингов "Маской" — самым засекреченным и охраняемым шоу российского телевидения. Лайф разбирался с тем, какой ценой даётся эта популярность.

Тариф "Секретище"

Под масками различных персонажей прячутся знаменитости, а жюри и зрители должны угадать их по голосу, подсказкам и другим наводкам. Интрига возрастает от выпуска к выпуску — вся страна гадает, делает предположения, проводит расследования и ищет зацепки и проколы организаторов. Кажется, что всё это не может быть серьёзным, мол, формат-то развлекательный. Но в том и природа таких бешеных рейтингов, что азарт, хайп и треш создают далеко не шуточную атмосферу. Да и какие там шутки, если штраф за разглашение достигает десяти миллионов рублей. Подробнее об этих "тарифах" речь пойдёт немного позже, а пока для тех, кто в танке, пройдёмся по самой сути этого шоу.

Хейт как манна

Фото © Instagram / fkirkorov

Международная франшиза называется The Mask Singer. У нас же просто "Маска". И первый и второй сезон показывают самые высокие цифры по стране. Внимание к проекту выше, чем даже к детскому "Голосу". В жюри, которое должно угадать знаменитостей, также находятся звёзды: Тимур Родригез, Филипп Киркоров, Певица Валерия, Александр Ревва и Регина Тодоренко. В восьмом выпуске они разоблачили Единорога, под маской которого скрывалась Ирина Дубцова. Её разгадали давно, но в седьмом выпуске Киркоров спас её ради дочери, которая болела за этого персонажа. Своим решением певец тогда вызвал целую волну хейта — пользователи обвинили его в кумовстве и предвзятости. Впрочем, любые скандалы, кроме тех, что бьют по доверию к проекту, ему на пользу.

За кулисами





Вся главная работа проводится за кулисами в прямом и в переносном смыслах. Начиная от беспрецедентных мер безопасности, когда звёзд привозят чуть ли не с мешками на голове, и заканчивая различного рода информационными вбросами и работой целого расследовательского сообщества. Даже те, кто не причастен к шоу, не прочь искупаться в лучах этого пиара. Ещё одна находка продюсеров — упоминание огромного количества звёзд, которые могли бы оказаться под маской. Пользователи соцсетей буквально атакуют всех, кого назвали члены жюри или блогеры-разоблачители. Большинство из них открещивается, но некоторые не прочь подогреть интригу.

Приходит СМС от моего кента: "Ты Панда?" Я ему: "А ты лось?" Не понимаю, что происходит. Захожу в фитнес-клуб, а мне: "Станислав, прежде чем мы вам дадим ключик от шкафчика, признайтесь, вы — Яйцо?". Теперь меня из-за Носорога терроризируют. Я говорю: ну нет меня в этом шоу! Хотя я могу говорить "нет", но могу там и быть... Станислав Ярушин Актёр и телеведущий

Главной зацепкой для выдвижения тех или иных версий является ведущий шоу Вячеслав Макаров. И жюри, и зрители ориентируются на его рост и сравнивают с ростом той или иной звезды. Впрочем, полагаться на этот критерий довольно трудно из-за того, что звёзды могут искусственно завышать свой рост. Более того, в костюмах вообще могут выступать дублёры. Именно в таких подменах зрители заподозрили Ананаса и Розовую Пантеру. В первом случае персонаж сильно отличался от Иосифа Пригожина по форме тела, во втором рост Бузовой не соответствовал росту Пантеры, которую "замерили" во время одного из выступлений.

Народные детективы

Фрагмент из видео © YouTube / CALENDARIO

Как бы то ни было, версии о том, что организаторы нечисты на руку, также пока остаются лишь версиями. Инстанции, которая могла бы расставить все точки над i, всё равно не существует — не заявишь же на продюсеров в полицию. Впрочем, неким контролёром выступают самые активные из зрителей, которые создают каналы, группы и аккаунты, где делятся своими расследованиями. Некоторые делают акцент на подсказки, которые делают сами персонажи, кто-то меняет тональность звука в специальных компьютерных программах, а кто-то пользуется различными неофициальными источниками. Всё это лишь добавляет ценности такому продукту, как "Маска", и увеличивает его популярность.

Давление

Итак, чем больше давление извне, тем сложнее сохранять тайну внутри. Именно поэтому на всех, кто имеет доступ к секретной информации, наложены очень серьёзные обязательства, подкреплённые юридическим основанием. По словам продюсера "Маски" Юлии Сумачевой, миллионные штрафы могут быть выписаны даже простым зрителям в зале, где проходят съёмки.

Со всеми, кто находится в зале, перед шоу мы заключаем договор о неразглашении. Сумма штрафа — один миллион рублей. Но и это не помогает… Юлия Сумачева Продюсер НТВ

Впрочем, даже такие санкции не сдерживали аудиторию от сливов. Во время съёмок первого сезона в Сети то и дело оказывались фото- и видеоматериалы, снятые кем-то из зрителей. В итоге продюсеры решили выводить всех из павильона перед тем, как кто-то из звёзд снимет маску.

Семейная тайна

Работники на съёмочной площадке также обременены серьёзными финансовыми обязательствами — их штрафы достигают трёх миллионов рублей. Но самые серьёзные неустойки у самих знаменитостей под масками — до десяти миллионов рублей. "У участников сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но скажу так: вплоть до десяти миллионов рублей", — объяснила Сумачева. Эту же цифру в прошлом сезоне подтверждал Анатолий Цой. Выступавший в костюме Льва музыкант признался, что ему приходилось врать даже близким. Если верить Пригожину, он также не говорил своей жене — певице Валерии, которая находится в жюри, — о том, что имеет отношение к проекту, хотя живут они под одной крышей.

Идея на миллион

Удивительно, почему с такой популярностью проекта до сих пор не объявилась какая-нибудь богатая медийная личность, которая объявит публично, что погасит все штрафы и заплатит столько же сверху всем тем, кто прячется под масками. Хотя спойлеров никто не любит, а шоу должно продолжаться! Итак, их осталось восемь — ещё восемь недель скандалов, интриг и расследований.

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