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Категорий: 18

Айза полностью разделась перед камерой, показав Олегу Майами, что он потерял после их расставания

Подписчики блогерши не ожидали от неё столь скорых и решительных действий.

5 апреля 2021, 13:39

Фото © Instagram / aizalovesam

Не успела 36-летняя блогерша Айза Долматова расстаться с рэпером Олегом Майами, как её инстаграм заполонили снимки 18+. На них певица позировала в постели абсолютно голой, скрывая интимные места подушкой, одеялом или удачно подобранным ракурсом. Полумрак спальни и радужный стикер придали снимкам стильности и не дали им улететь в бан за излишнюю откровенность.

Фото © Instagram / aizalovesam

Фото © Instagram / aizalovesam

Решив, что украшений для фотосессии в виде тату будет недостаточно, Айза добавила к ним различные браслеты, кольца и цепочки. Не обошлась она и без своего привычного пирсинга в носу. Последнее фото блогерша подписала цитатой из рэп-батла между Диктатором и Млечным: "Все нормальные типы хотели себе в лапы Айзу..." После этих слов все сомнения в том, что эти снимки — своеобразная месть Олегу, окончательно развеялись.

Фото © Instagram / aizalovesam

Фото © Instagram / aizalovesam

Майами уже осознал, кого потерял?

Vikysha001

Привет Олеже! Посмотри, как Айза старается тебя заинтересовать 😂

Melnikova_santa

Ты самая нереальная 🔥

Alena_panytyushina

Фото © Instagram / aizalovesam

Фото © Instagram / aizalovesam

О расставании пары слухи поползли ещё месяц назад, когда в инстаграме Айзы перестали появляться счастливые снимки влюблённых. А после блогерша уехала отдыхать на Мальдивы с детьми, оставив 30-летнего рэпера в Москве. Подписчикам Айза призналась, что их отношения с Олегом Майами закончены. А когда всплыло видео со съёмок ютуб-шоу, то всем сразу стали понятны причины разрыва.

Олег Майами обматерил Айзу прямо во время съёмок, услышав, как она лишилась девственности

Олег Майами обматерил Айзу прямо во время съёмок, услышав, как она лишилась девственности

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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