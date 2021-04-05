Айза полностью разделась перед камерой, показав Олегу Майами, что он потерял после их расставания
Подписчики блогерши не ожидали от неё столь скорых и решительных действий.
Не успела 36-летняя блогерша Айза Долматова расстаться с рэпером Олегом Майами, как её инстаграм заполонили снимки 18+. На них певица позировала в постели абсолютно голой, скрывая интимные места подушкой, одеялом или удачно подобранным ракурсом. Полумрак спальни и радужный стикер придали снимкам стильности и не дали им улететь в бан за излишнюю откровенность.
Решив, что украшений для фотосессии в виде тату будет недостаточно, Айза добавила к ним различные браслеты, кольца и цепочки. Не обошлась она и без своего привычного пирсинга в носу. Последнее фото блогерша подписала цитатой из рэп-батла между Диктатором и Млечным: "Все нормальные типы хотели себе в лапы Айзу..." После этих слов все сомнения в том, что эти снимки — своеобразная месть Олегу, окончательно развеялись.
Майами уже осознал, кого потерял?
Привет Олеже! Посмотри, как Айза старается тебя заинтересовать 😂
Ты самая нереальная 🔥
О расставании пары слухи поползли ещё месяц назад, когда в инстаграме Айзы перестали появляться счастливые снимки влюблённых. А после блогерша уехала отдыхать на Мальдивы с детьми, оставив 30-летнего рэпера в Москве. Подписчикам Айза призналась, что их отношения с Олегом Майами закончены. А когда всплыло видео со съёмок ютуб-шоу, то всем сразу стали понятны причины разрыва.
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