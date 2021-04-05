62-летняя Мадонна позировала перед камерой топлес, заставив фанатов забыть о её пенсионном возрасте

62-летняя "королева поп-музыки" не перестаёт удивлять и шокировать фанатов своими образами. Мадонна снова выложила в "Инстаграм" откровенные снимки и на этот раз предстала перед фанатами топлес.

Фото © Instagram / madonna

На фото артистка прикрыла обнажённую грудь длинными светлыми прядями, украсила шею ожерельем и сделала макияж, подчёркивающий губы и глаза. При этом на кадрах у разменявшей седьмой десяток звезды не видно ни единой морщинки.

Фото © Instagram / madonna

Эффектные кадры набрали более 826 тысяч лайков, и почитатели звезды не удержались от жарких комплиментов и признаний в любви. Однако некоторые посоветовали Мадонне завязывать с пластикой и вести себя скромнее.

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Фото © Instagram / madonna

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Недавно стало известно, что оскароносная сценаристка Диабло Коди отказалась дальше работать в соавторстве с Мадонной над её биографическим фильмом. Причиной стал сложный характер звезды, у которой был свой особенный взгляд на создание ленты, пишет The Sun.

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