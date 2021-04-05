Сергей Жуков показал, как выглядит его красавица дочь от первого брака, которая давно живёт в США

44-летний Сергей Жуков опубликовал в " Инстаграме " трогательный пост, поздравив с 20-летием свою дочь от первого брака Александру. Музыкант выложил фото девушки, где она позировала на фоне голубого неба и сочной зелени, мило улыбаясь в камеру. И пользователи сразу отметили её нежную красоту и сходство со звёздным отцом.

Сашенька! Доченька! 20 лет! Пытаюсь проснуться, но я не сплю... 20 лет! Пытаюсь понять как? Неужели? Почему? Зачем так быстро летит время? Но ответа на эти вопросы нет и не будет. Есть только одно неподвластное времени обстоятельство — моя безусловная любовь к тебе все эти 20 лет!

Александра уже давно вместе с мамой Еленой Добындо живёт в США. Однако артист и его новая семья поддерживают тёплые отношения с девушкой и очень ждут её в гости в Москву.

Сашенька, где бы ты ни находилась, знай, что никакие расстояния не могут помешать папе любить и чувствовать своего ребёнка... Я скучаю, я тебя люблю и хочу, чтобы ты знала, что вся наша семья, все твои братья, сестра, бабушка, все мы очень ждём нашей скорой встречи!

Мама Александры развелась с Сергеем в 2005 году. Супруги расстались на дружеской ноте, однако артисту в то время пришлось несладко. Он не только лишился семьи — в тот момент разладились и отношения с коллегой по группе Алексеем Потехиным. Но вскоре артисту улыбнулось счастье. В 2007 году он женился на Регине Бурд, которая тогда была солисткой группы "Сливки". Влюблённые вместе до сих пор и воспитывают троих детей. Подробнее о биографии певца читайте на сайте uznayvse.ru.