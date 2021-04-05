Бузова в слезах сбежала со сцены, когда ведущие премии высмеяли её разрыв с Давой — видео

Ольга Бузова стала одной из ведущих музыкальной премии "Жара", проходившей в "Крокус сити холле". Однако в какой-то момент её коллеги Ксения Собчак и Филипп Киркоров сосредоточились не на победителях, а на личной жизни артистки.

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Киркоров периодически бесцеремонно трогал напарницу и заявил, что она "не без греха". А Собчак не упустила возможности поинтересоваться, с кем Бузовой больше нравится обниматься: с Давой или с Филиппом. Дава (Давид Манукян) — бывший бойфренд артистки, с которым она пережила бурный разрыв. После расставания Ольга заявила, что избранник её избивал и плевал в лицо.

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На сцене Ольга старалась держать лицо, но всё же не выдержала разговоров на болезненную тему. Она сбежала со сцены и расплакалась за кулисами. В окружении звезды изданию Starhit рассказали, что девушка до сих пор переживает из-за разрыва.

Оля пришла на мероприятие в великолепном настроении, поразила всех своим белым воздушным нарядом с огромным шлейфом. Но её засыпали вопросами о бывшем женихе — и как и любую девушку, это очень её ранило, ведь она до сих пор переживает это расставание Источник

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После того как пара сообщила о конце отношений, Даву заподозрили уже в двух романах. Сначала с замужней партнёршей по шоу "Танцы со звёздами" Дарьей Палей, которая заблокировала Бузову в "Инстаграме", а потом — с личной помощницей Анной Маковской, которую юзеры заметили у парня в кровати.

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