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Бузова в слезах сбежала со сцены, когда ведущие премии высмеяли её разрыв с Давой — видео

Звезда оказалась не готова обсуждать болезненную тему.

5 апреля 2021, 10:39

Фото © Instagram / zharatv. Скриншот © Telegram / YOBAJUR

Ольга Бузова стала одной из ведущих музыкальной премии "Жара", проходившей в "Крокус сити холле". Однако в какой-то момент её коллеги Ксения Собчак и Филипп Киркоров сосредоточились не на победителях, а на личной жизни артистки.

Видео © Telegram / YOBAJUR

Киркоров периодически бесцеремонно трогал напарницу и заявил, что она "не без греха". А Собчак не упустила возможности поинтересоваться, с кем Бузовой больше нравится обниматься: с Давой или с Филиппом. Дава (Давид Манукян) — бывший бойфренд артистки, с которым она пережила бурный разрыв. После расставания Ольга заявила, что избранник её избивал и плевал в лицо.

Видео © Instagram / v___teme_

На сцене Ольга старалась держать лицо, но всё же не выдержала разговоров на болезненную тему. Она сбежала со сцены и расплакалась за кулисами. В окружении звезды изданию Starhit рассказали, что девушка до сих пор переживает из-за разрыва.

Оля пришла на мероприятие в великолепном настроении, поразила всех своим белым воздушным нарядом с огромным шлейфом. Но её засыпали вопросами о бывшем женихе — и как и любую девушку, это очень её ранило, ведь она до сих пор переживает это расставание

Источник

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

После того как пара сообщила о конце отношений, Даву заподозрили уже в двух романах. Сначала с замужней партнёршей по шоу "Танцы со звёздами" Дарьей Палей, которая заблокировала Бузову в "Инстаграме", а потом — с личной помощницей Анной Маковской, которую юзеры заметили у парня в кровати.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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