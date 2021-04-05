В Астрахани на помощника депутата завели дело за секс с 15-летней племянницей
При этом у мужчины в то время была невеста и пара готовилась к свадьбе.
15-летняя племянница (слева), депутат с невестой (справа). Фото © Соцсети
23-летний помощник депутата из Астрахани стал фигурантом уголовного дела из-за интимной связи с 15-летней двоюродной племянницей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Сексуальные отношения у родственников завязались в сентябре прошлого года. При этом у мужчины в то время была невеста и пара готовилась к свадьбе. Руслан И. пригласил прогуливавшую занятия Динару (имя изменено) к себе домой поговорить про родню. Его невеста (тоже помощница депутата) в это время была на работе. Школьница начала жаловаться мужчине на родственников, которые не взяли её в поездку, Руслан принялся её успокаивать, и случилась интимная связь. Как рассказала Динара полицейским, секс был по взаимному согласию.
На допросе мужчина пояснил, что племянница приезжала к нему сама, проявляла интерес, раздевалась и вообще у них была любовь. Руслан признался, что интимная связь с Динарой у них была неоднократно. Изначально девочка думала, что в их тайном союзе с дядей всё будет нормально, пока он не рассказал ей о планирующейся свадьбе.
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