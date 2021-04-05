В Астрахани на помощника депутата завели дело за секс с 15-летней племянницей

Сексуальные отношения у родственников завязались в сентябре прошлого года. При этом у мужчины в то время была невеста и пара готовилась к свадьбе. Руслан И. пригласил прогуливавшую занятия Динару (имя изменено) к себе домой поговорить про родню. Его невеста (тоже помощница депутата) в это время была на работе. Школьница начала жаловаться мужчине на родственников, которые не взяли её в поездку, Руслан принялся её успокаивать, и случилась интимная связь. Как рассказала Динара полицейским, секс был по взаимному согласию.