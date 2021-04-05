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Эрдоган призвал военных не вмешиваться в политику

Заявление прозвучало на фоне скандала с конвенцией Монтрё, в защиту которой выступило 103 отставных адмирала.

5 апреля 2021, 16:33

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает недопустимой публикацию открытого письма о важности конвенции Монтрё, под которым поставило подписи более 100 отставных адмиралов. В документе, о котором идёт речь, они назвали конвенцию дипломатической победой Турции, давшей ей суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили, что дискуссия о пересмотре данного соглашения из-за проекта канала "Стамбул" неприемлема.

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Что касается канала "Стамбул", то начать его строительство власти рассчитывают в самое ближайшее время. Он должен связать Мраморное море с Чёрным и стать искусственным дублёром Босфора, который на протяжении многих веков остаётся одной из ключевых транспортных артерий Европы, но военные опасаются, что его постройка угрожает стратегической безопасности этой страны.

Эрдоган в свою очередь отметил, что конвенция Монтрё действительно была важным событием на тот момент времени и Турция намерена следовать её положениям и дальше, пока не появится приемлемой альтернативы. И тем не менее армия не должна вмешиваться в политику.

"Эта акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты. Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы", — заявил турецкий лидер в ходе пресс-конференции в понедельник.

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Отметим, что в Турции в последние годы периодически активизируется дискуссия о пересмотре участия в конвенции Монтрё. Власти республики давали понять, что не все положения этого договора 1936 года сегодня полностью отвечают международным реалиям и интересам Анкары.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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