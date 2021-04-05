"США не тратят деньги на союзников, а зарабатывают на них": Сатановский предостерёг Зеленского насчёт Байдена

Известный политолог Евгений Сатановский расшифровал, что означают слова президента США Джо Байдена, который во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал Украине поддержку в случае агрессии со стороны России. Об этом в понедельник пишет РИА ФАН. По словам эксперта, действующий украинский лидер рискует повторить ошибку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в 2008 году дал приказ напасть на российских миротворцев в Южной Осетии, будучи уверенным, что США и НАТО выступят на его стороне. А те ограничились лишь словесной поддержкой.

По словам Сатановского, всё происходит по одному сценарию: окрылённый словами об американской поддержке политик ввязывается в авантюру и терпит крах, удивляясь коварству американцев. Так было и с Саддамом Хусейном, и с Михаилом Саакашвили, и Зеленскому грозит не стать исключением.

"Америка не тратит деньги на союзников, она их зарабатывает на них. Так что когда и если ей заплатят в необходимом и достаточном объёме (и риск не слишком уж велик), то может и повоевать. Никак иначе", — предупредил Зеленского политолог.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. "В случае эскалации "российской агрессии" Штаты не оставят Украину наедине с РФ", — отметили в украинском оборонном ведомстве. В Совете Федерации назвали эти заявления очередной провокацией: по мнению российских сенаторов, подобными выпадами Незалежная попросту хочет придать себе больший политический вес.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.

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