Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Познер объяснил причины протестов против него в Тбилиси и пообещал вернуться в Грузию

Телеведущий признался, что не держит обиды.

5 апреля 2021, 17:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/pozneronline/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pozneronline</a></p>

Фото © Instagram / pozneronline

Журналист Владимир Познер пообещал вернуться в Грузию, несмотря на инцидент, который произошёл во время его недавней поездки в Тбилиси.

"Я, конечно, ещё приеду вновь в Грузию. Это безусловно <...> Как я это понимаю, в Грузии идёт отчаянная политическая борьба и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода — не знаю, как это назвать, — шабаш, что ли. Вспомнили моё высказывание об Абхазии трёхлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами", — написал Познер на своём сайте.

Ведущая грузинского телеканала оконфузилась в эфире и заявила, что Познеру 116 лет

Ведущая грузинского телеканала оконфузилась в эфире и заявила, что Познеру 116 лет

Телеведущий добавил, что по возвращении в Москву день рождения всё-таки удалось отпраздновать, а гости были "на взводе", в чём, как считает Познер, помог тбилисский опыт. Журналист добавил, что не держит обиды на Грузию, и напомнил, что он почётный кахетинец.

"Много чести": Познер назвал шабашем инцидент в Тбилиси и объяснил отказ от комментариев

"Много чести": Познер назвал шабашем инцидент в Тбилиси и объяснил отказ от комментариев

Как сообщал Лайф, Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы по традиции 1 апреля отметить 87-й день рождения. Однако в этот раз местные оппозиционеры устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной такого приёма стали давние слова Познера о том, что Абхазия никогда не станет частью Грузии. В результате журналисту пришлось отказаться от празднования и покинуть страну. Позже на фоне этих событий в центре грузинской столицы осквернили памятник русскому драматургу, поэту и композитору Александру Грибоедову.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1