Познер объяснил причины протестов против него в Тбилиси и пообещал вернуться в Грузию

Журналист Владимир Познер пообещал вернуться в Грузию, несмотря на инцидент, который произошёл во время его недавней поездки в Тбилиси.

"Я, конечно, ещё приеду вновь в Грузию. Это безусловно <...> Как я это понимаю, в Грузии идёт отчаянная политическая борьба и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода — не знаю, как это назвать, — шабаш, что ли. Вспомнили моё высказывание об Абхазии трёхлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами", — написал Познер на своём сайте.

Телеведущий добавил, что по возвращении в Москву день рождения всё-таки удалось отпраздновать, а гости были "на взводе", в чём, как считает Познер, помог тбилисский опыт. Журналист добавил, что не держит обиды на Грузию, и напомнил, что он почётный кахетинец.

Как сообщал Лайф, Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы по традиции 1 апреля отметить 87-й день рождения. Однако в этот раз местные оппозиционеры устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной такого приёма стали давние слова Познера о том, что Абхазия никогда не станет частью Грузии. В результате журналисту пришлось отказаться от празднования и покинуть страну. Позже на фоне этих событий в центре грузинской столицы осквернили памятник русскому драматургу, поэту и композитору Александру Грибоедову.

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