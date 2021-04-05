В Татарстане фельдшеры скорой протащили пьяного мужчину по снегу и грязи — видео

В Сети распространилось видео с фельдшерами скорой помощи, тащащими по снегу и грязи мужчину, который не в состоянии передвигаться самостоятельно. Власти региона начали по данному факту проверку.

Как сообщили Лайфу в республиканском Министерстве здравоохранения, инцидент произошёл в городе Нижнекамске 2 апреля. На пульт скорой поступило сообщение о человеке, который лежал в снегу и не двигался. Приехавшие на место медики привели его в чувство с помощью нашатырного спирта и установили, что мужчина сильно пьян.

"Когда мужчина пришёл в себя, начал нецензурно выражаться и размахивать руками и ногами в сторону медработников. Его жизни и здоровью ничего не угрожало, госпитализация не требовалась", — уточнили в министерстве.

Там добавили, что организовали проверку, в ходе которой дадут оценку действиям фельдшеров и в случае необходимости назначат виновным дисциплинарные взыскания.

Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске мужчина натравил бойцовскую собаку на фельдшера скорой помощи, потому что та отказалась надеть бахилы на входе в квартиру.

Авторы