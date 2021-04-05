"Политизировали всё, что могли": Бари Алибасов — младший резко ответил на попытку отменить концерт "На-На" в Киеве

Сын продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в беседе с Лайфом прокомментировал новость о том, что депутат Верховной рады Украины пожаловался в СБУ на предстоящий концерт группы "На-На".

"Меня вот в Киеве пока никто не запрещал, но я думаю, если бы меня туда пригласили, то было бы то же самое, потому что я выступал с тренингами в Крыму. У "На-На" своя история отношений и с Украиной, и с Крымом, и с Россией. "На-На" всегда были вне политики", — отметил Бари-младший.

Сын продюсера добавил, что и его отец, и группа всегда славились тем, что ничего нигде не пропагандировали. Нет ни одного эфира, где из уст музыкантов звучат слова в адрес какого-то политика.

Бари-младший считает, что если кто-то пытается политизировать группу "На-На", то это не камень в огород коллектива, а камень в огород того, кто пытается данную попытку предпринять. По словам собеседника Лайфа, есть те, кто зарабатывает на этом, но эта "поляна у них уже закончилась".

"Они политизировали всё, что могли. И самый лакомый кусочек для политэпотатора — это обвинить аполитичного человека", — заключил Алибасов-младший.

Напомним, ранее одиозный депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обратился в СБУ с требованием проверить законность проведения концерта российской группы "На-на", который запланирован в Киеве на 25 сентября 2021 года. В своём письме парламентарий упомянул, что в мае 2019 года российская группа давала концерт в Крыму.

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