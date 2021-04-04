Есть два стула: родителей школьников поставили перед выбором — либо платите, либо станете изгоями

Когда школа просила родителей покупать рабочие тетради за свой счёт, мамы и папы молчали. Но, когда дело дошло до покупки штор и стульев, появились вопросы к администрации учебного заведения. Теперь тех, кто не согласен сдавать деньги "на нужды первоклассников", оскорбляют и удаляют из родительских чатов.

В конце марта в одном из магнитогорских пабликов соцсети "ВКонтакте" появился анонимный пост, в котором один из родителей первоклассников школы № 42 жалуется на поборы. По его словам, деньги собираются на шторы и стулья.

— У нас первый класс, и уже стулья, шторы... Денег, конечно, немного, но всё же очень интересно, — сказано в посте.

В комментариях магнитогорцы стали писать, что это стандартная схема работы в школах, якобы учителя собирают на шторы, окна и стулья чуть ли не каждый год. Одна из родительниц первоклассника 42-й школы, стремясь оправдать классного руководителя, сказала, что решение по сбору средств принимали мамы и папы, которые были на собрании.

В родительском чате первого класса началось обсуждение: кто же аноним, который "порочит честь школы и учителя"? Доподлинно выяснить это не удалось, поэтому родители начали делиться своими рассуждениями и планами на новые сборы "для нужд класса", а затем сразу их удалять. В распоряжении Лайфа есть скрины переписки в чате, где анонимного родителя называют "крысой" и "овцой".

Фото © LIFE

Мама четверых детей Инна возмутилась таким поведением родителей и фактом сбора средств. Она говорит, что не писала тот анонимный пост, но решила связаться с представительницей организации "Поборам стоп!", потому что сдавать деньги на то, что должна предоставлять школа, Инна не хочет.

— Меня удивило, что деньги собирает даже не родительский комитет, а учитель — на неё оформлен лицевой счёт, куда мы должны переводить средства на шторы и стулья. Это же незаконно, — сказала Инна Лайфу.

Действительно, как отметила правозащитник организации "Поборам стоп!" Анна Тажеева, школа не имеет права собирать деньги на рабочие тетради, учебники, шторы, стулья, линолеум и другие нужды. Учебное учреждение получает бюджет на содержание и ремонт, а также на учебные пособия.

В 2020 году школа № 42 получила 50,6 млн рублей из бюджета города, а на 2021 год, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, учреждению должны были выделить 50,2 млн рублей.

Фото © LIFE

Большая часть от этой суммы тратится на зарплату сотрудников школы. По данным, опубликованным на сайте школы, директор образовательной организации Ольга Пелих получает 82 тысячи рублей ежемесячно, её заместители — почти 62 тысячи. Средняя зарплата педагогов — 32 755 рублей в месяц.

В беседе с Лайфом Ольга Пелих сказала, что поборов в школе нет, травли тоже.

— Родители ко мне не обращались по данной проблеме. Но с педагогами мы неоднократно проговаривали тему поборов, они предупреждены, что это строго запрещено, — добавила директор.

Мама одного из первоклассников, попросившая не указывать её имя, сказала, что решать вопросы с директором не получается — на контакт администрация школы не идёт.

— Когда я в родительском чате задала вопрос, почему деньги наши собираются на карту учителя, мне сначала сказали, что этот вопрос обсуждался на собрании, раз меня на нём не было, объяснять мне никто и ничего не должен. А затем добавили, что, поскольку классный руководитель Голсинэ Сергейчева пенсионерка, для неё открытие счёта будет бесплатным. Но, насколько я знаю, эта услуга бесплатная не только для людей пенсионного возраста. Очень странно, — удивляется Инна.

Однако после беседы Лайфа с Ольгой Пелех прошло внеплановое родительское собрание, где мамам и папам сообщили, что теперь на карту или личный счёт учителя никакие деньги отправлять нельзя, а любые покупки "для нужд школы" нужно будет оформлять через договор добровольного пожертвования.

Инну из родительского чата после общения с журналистом удалили. Родители решили, что именно она автор анонимного поста и "жалобщица на поборы".

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