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Тушат двумя поездами: один человек пострадал в крупном пожаре на складе резины под Самарой — видео

На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры, организована проверка.

5 апреля 2021, 19:11

Один человек пострадал в крупном пожаре на складе резины под Самарой. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS) / VK / Страница Новостей

В городе Кинель Самарской области произошёл крупный пожар. Загорелось производственное помещение по переработке автомобильной резины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Очевидцы сообщают, что возгоранию предшествовал взрыв, поскольку внутри склада был газ. Произошло частичное обрушение конструкций.

Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова, огонь охватывал всё большую площадь, она увеличилась с 200 до 1200 квадратных метров. В итоге пылали два ангара, существовала угроза распространения пламени.

Для ликвидации прибыли два пожарных поезда, 60 человек и 17 единиц техники. В МЧС добавили, что в настоящее время пожар локализован. Для замеров концентрации вредных веществ в воздухе была привлечена химико-радиометрическая лаборатория.

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Как сообщает прокуратура Самарской области, в результате возгорания пострадал один человек. 26-летний сотрудник предприятия с ожогами был доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. На месте происшествия работу правоохранительных и контролирующих органов координирует межрайонный кинельский прокурор Юрий Сергеев. Организована проверка на предмет соблюдения пожарной безопасности.

Ранее в Нижнем Новгороде вспыхнули ангары с макулатурой, пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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