В Пскове начались проверки после масштабного концерта Клавы Коки и Niletto
На площадке не соблюдались социальная дистанция и масочный режим, а зрителей оказалось намного больше заявленного.
Видео © Instagram/ klavacoca
Псковская общественность возмутилась концертом Клавы Коки и Niletto, который состоялся 3 апреля в Ледовом дворце. Губернатор региона Михаил Ведерников подчеркнул, что возмущение справедливо, поскольку мероприятие прошло с грубейшими нарушениями ограничений в период пандемии коронавируса.
Глава Псковской области подчеркнул, что количество зрителей не соответствовало согласованному, не соблюдались масочный режим и социальная дистанция, а организаторы и руководство площадки не занимались устранением замечаний.
"Это возмутительно и недопустимо — особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса. Но, более того, это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с CoViD-19", — написал Ведерников в "Инстаграме".
Он добавил, что получил десятки обращений по поводу концерта, и пообещал: никто не останется безнаказанным. По итогам разбирательства начаты служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре, а организатору грозит штраф до 500 тысяч рублей. Отдельная служебная проверка проводится в отношении юрлица, руководящего Ледовым дворцом. На это время он отстранён от исполнения обязанностей.
Продюсер Niletto Денис Саттаров заявил Ura.ru, что у артистов нет позиции по инциденту. Сама Клава Кока написала в "Инстаграме", что концерт прошёл с аншлагом. По её словам, "так выглядит счастье". Певица пообещала осенью организовать большое стадионное шоу в Москве.
Артистка уже успела выступить в Великом Новгороде, Твери и Пскове, на апрель запланировано ещё восемь мероприятий: четыре в Тюмени, Новосибирске, Набережных Челнах и подмосковных Мытищах и четыре в разных клубах Москвы, в том числе в Adrenaline Stadium, который в декабре прошлого года закрыли на месяц после масштабного концерта Кипелова.
Ранее организаторов концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали на 300 тысяч за нарушение санитарных норм.
Выбор редакции
Таможенники пресекли ввоз 150 кг гашиша в Россию под видом оливок
Клаве Коке запретили материться в Тюмени ради подростков на концерте
"Ты разбила её сердце": Дочь Киркорова разрыдалась из-за ухода Единорога из шоу "Маска"
В ДНР сообщили о гибели украинского разведчика во время боя под Горловкой
Дорога в спорт закрыта: Загитова опозорилась на шоу Тутберидзе, трижды упав с прыжков
Комментариев: 0