"Ты разбила её сердце": Дочь Киркорова разрыдалась из-за ухода Единорога из шоу "Маска"

Восьмой выпуск второго сезона шоу "Маска" завершился разоблачением певицы Ирины Дубцовой, которая скрывалась за маской Единорога. Это довело до слёз девятилетнюю дочь одного из членов жюри Филиппа Киркорова. Об этом поп-король российской эстрады сообщил в своём инстаграм-аккаунте.

"Самая большая боль началась у нас дома после снятия маски. Сколько слёз было пролито. Ты разбила её сердце в 1000 свечей", — цитирует певца портал "Дни.ру".

Дочь Киркорова Алла-Виктория с самого начала шоу болела за утончённого и грациозного Единорога. Киркоров ради неё в седьмом выпуске программы даже спас любимого героя девочки и кандидатом на вылет выбрал одного из самых сильных участников шоу — Солнце. Однако все члены жюри ещё до финала догадались, что в образе Единорога выступает Ирина Дубцова, а не Наталья Подольская, как предполагалось.

Напомним, что сейчас среди участников популярного шоу осталось семь артистов из 14. Из проекта уже выбыли сказочные персонажи Солнце, Чёрная Пантера, Ананас, Пингвин, Банан и Розовая Пантера. Ведущий шоу "Маска" намекнул на судьбу Змеи в следующем выпуске.

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