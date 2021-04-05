"Весь салон раскурочили": В Москве реставраторы испортили уникальный Rolls-Royce как у Джона Леннона стоимостью 40 миллионов

Известный адвокат и коллекционер редких автомобилей Василий Бурдюг сдал на реставрацию автомобиль Rolls-Royce Phantom V стоимостью 40 миллионов рублей. Точно такая же машина была у основателя "Битлз" Джона Леннона, пишет kp.ru. Кузовы для машины музыканта и автомобиля коллекционера были созданы одной небольшой компанией под названием H.J. Mulliner.

"Там же создавалось наполнение автомобилей, всё было выполнено индивидуально под каждого заказчика, поэтому каждая машина была уникальной. Таких автомобилей в этом ателье было сделано всего 8, и один из них мой", — рассказывает Бурдюг.

Авто, которое в 1962 году было выпущено для крупного банкира из Нью-Йорка, коллекционер перекупил у другого любителя раритетных машин. Потолок и пол Rolls-Royce были украшены кашемировой отделкой, салон выполнили из особой кожи, а внутренний интерьер оформили коврами и ценными породами дерева, например орехом и красным деревом. Пассажиру были доступны бар с уникальной хрустальной посудой, телевизор, магнитола и два телефона — для общения с водителем и звонков по городу.

Купив автомобиль, Бурдюг сдал его в автосалон на реставрацию. Планировалось, что работы займут два месяца, но сроки постоянно переносились. В итоге коллекционер всё-таки забрал машину, однако к своему ужасу обнаружил, что она испорчена.

"Оказалось, что весь салон раскурочили, из него за время так называемой реставрации пропали очень ценные вещи, которые невозможно восстановить или купить", — пояснил Бурдюг.

Также пропали бар, деревянные панели, заводской приёмник, ковры и подлокотники. Одно из кресел реставраторы попросту распотрошили. В мастерской на претензии не ответили, и тогда адвокат обратился в полицию. Как сообщает источник, правоохранители начали проверку. Судьба авто пока не ясна.

Стоит отметить, что это уже не первая раритетная машина Бурдюга, с которой случилась такая неприятность. Четыре года назад реставраторы практически уничтожили легендарный Rolls-Royce, который раньше принадлежал голливудской актрисе и 10-й княгине Монако Грейс Келли.

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