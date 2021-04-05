Открыл курьеру с автоматом на плече: в Зеленограде мужчина устроил стрельбу очередями из окна квартиры

В столичном округе Зеленоград мужчина устроил стрельбу очередями прямо из окна квартиры. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл в 16-м районе города, корпус 1601. Первый сигнал в полицию поступил в 18:08. Курьер привёз в квартиру пиццу, но его в дверях встретил человек с автоматом Калашникова на плече. Доставщик вызвал стражей порядка. И не зря. Около 21 часа вооружённый любитель пиццы открыл автоматную очередь из окна квартиры.

Несколько часов полицейские не могли пробиться в квартиру к злоумышленнику. В итоге он сам открыл им дверь и был задержан. По информации источника, в квартире были найдены винтовка и два взрывных устройства. Личность мужчины устанавливается, вся информация уточняется.

Авторы