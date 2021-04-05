Открыл курьеру с автоматом на плече: в Зеленограде мужчина устроил стрельбу очередями из окна квартиры
Доставщика пиццы слегка удивил вооружённый до зубов хозяин, и он решил сообщить о нём в полицию.
Фото © Pixabay
В столичном округе Зеленоград мужчина устроил стрельбу очередями прямо из окна квартиры. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл в 16-м районе города, корпус 1601. Первый сигнал в полицию поступил в 18:08. Курьер привёз в квартиру пиццу, но его в дверях встретил человек с автоматом Калашникова на плече. Доставщик вызвал стражей порядка. И не зря. Около 21 часа вооружённый любитель пиццы открыл автоматную очередь из окна квартиры.
Несколько часов полицейские не могли пробиться в квартиру к злоумышленнику. В итоге он сам открыл им дверь и был задержан. По информации источника, в квартире были найдены винтовка и два взрывных устройства. Личность мужчины устанавливается, вся информация уточняется.
Ранее, 30 марта, в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обысками нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался.
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