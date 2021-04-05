Зеленский попросил Бориса Джонсона усилить присутствие НАТО в Донбассе
Лидер Незалежной поблагодарил Лондон за неизменную поддержку Киева.
Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и рассказал ему об обострении конфликта в Донбассе. Детали переговоров приводит офис украинского лидера.
В ходе разговора Зеленский призвал Великобританию вместе с другими государствами – членами НАТО усилить своё присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Москву. Лидер Незалежной заявил о "наращивании российского военного контингента" у границы с Украиной и попытках РФ сорвать реализацию Минских договорённостей. Он назвал "действия России" вызовом для европейской безопасности.
Зеленский заверил Джонсона в том, что курс на вступление в НАТО на сегодня является "первоочередным приоритетом Украины". Он подчеркнул, что получение Плана действий по членству в альянсе способствовало бы укреплению обороноспособности страны. Президент Украины также поблагодарил Лондон за неизменную поддержку Киева.
"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семёрки", — сказал лидер Незалежной.
Собеседники также затронули тему реализации договорённостей, достигнутых в ходе переговоров 8–9 октября 2020 года, в частности развитие Военно-морского флота Украины. Зеленский пригласил Джонсона на саммит "Крымской платформы", который состоится в конце августа 2021 года.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.
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