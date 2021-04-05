Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Зеленский попросил Бориса Джонсона усилить присутствие НАТО в Донбассе

Лидер Незалежной поблагодарил Лондон за неизменную поддержку Киева.

5 апреля 2021, 19:58
<p>Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото © Офис президента Украины</p>

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и рассказал ему об обострении конфликта в Донбассе. Детали переговоров приводит офис украинского лидера.

В ходе разговора Зеленский призвал Великобританию вместе с другими государствами – членами НАТО усилить своё присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Москву. Лидер Незалежной заявил о "наращивании российского военного контингента" у границы с Украиной и попытках РФ сорвать реализацию Минских договорённостей. Он назвал "действия России" вызовом для европейской безопасности.

Зеленский заверил Джонсона в том, что курс на вступление в НАТО на сегодня является "первоочередным приоритетом Украины". Он подчеркнул, что получение Плана действий по членству в альянсе способствовало бы укреплению обороноспособности страны. Президент Украины также поблагодарил Лондон за неизменную поддержку Киева.

"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семёрки", — сказал лидер Незалежной.

Собеседники также затронули тему реализации договорённостей, достигнутых в ходе переговоров 8–9 октября 2020 года, в частности развитие Военно-морского флота Украины. Зеленский пригласил Джонсона на саммит "Крымской платформы", который состоится в конце августа 2021 года.

МИД РФ рекомендовал США озаботиться неприемлемым поведением Киева

МИД РФ рекомендовал США озаботиться неприемлемым поведением Киева

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Украины.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

США запросили у России объяснения по поводу "провокаций" на границе с Украиной

сегодня в 18:38

Британская спецслужба MI6 вывесила флаг трансгендеров над своей штаб-квартирой

вчера в 19:11

Познер объяснил причины протестов против него в Тбилиси и пообещал вернуться в Грузию

сегодня в 17:12

Открыл курьеру с автоматом на плече: в Зеленограде мужчина устроил стрельбу очередями из окна квартиры

сегодня в 19:57

"Весь салон раскурочили": В Москве реставраторы испортили уникальный Rolls-Royce как у Джона Леннона стоимостью 40 миллионов

сегодня в 19:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1