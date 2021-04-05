Пентагон сообщил о "крайне пристальной" слежке за Россией в Арктике

"Очевидно, что мы крайне пристально следим за ситуацией [в Арктике] ... Никто не хочет милитаризации арктического региона " , — сказал он на брифинге.

Кёрби назвал регион обладающим важной с тактической точки зрения ролью в американской системе обороны, в связи с чем он подвержен "повышенной конкуренции". Пресс-секретарь ещё раз подчеркнул, что США следят за ситуацией в Арктике, поскольку с точки зрения национальной безопасности у страны есть в этом регионе интересы, которые необходимо защищать.