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Пентагон сообщил о "крайне пристальной" слежке за Россией в Арктике

В США подчеркнули важность региона в американской системе обороны.

5 апреля 2021, 20:22
<p>Скриншот © LIFE / Минобороны РФ</p>

Скриншот © LIFE / Минобороны РФ

Пентагон продолжает пристально следить за активностью России в Арктике, поскольку считает этот регион зоной повышенной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кёрби.

"Очевидно, что мы крайне пристально следим за ситуацией [в Арктике]... Никто не хочет милитаризации арктического региона", — сказал он на брифинге.

Кёрби назвал регион обладающим важной с тактической точки зрения ролью в американской системе обороны, в связи с чем он подвержен "повышенной конкуренции". Пресс-секретарь ещё раз подчеркнул, что США следят за ситуацией в Арктике, поскольку с точки зрения национальной безопасности у страны есть в этом регионе интересы, которые необходимо защищать.

В США испугались "военной активности" России в Арктике

В США испугались "военной активности" России в Арктике

Напомним, 26 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах арктической экспедиции "Умка-2021". В ходе неё впервые в истории российского Военно-морского флота было выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров. Как стало известно позднее, синхронное всплытие российских атомных подлодок в Арктике заинтересовало Пентагон.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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