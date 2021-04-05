Астма, экзема и другие угрозы от средств защиты в период пандемии: эксперты рассказали об опасностях, которые подстерегают каждого

Масочный режим, который длится с октября 2020-го, многим успел порядком надоесть. Именно тогда вышло постановление Роспотребнадзора, предписывающее россиянам носить маски во всех общественных местах, включая лифты, парковки, общественный транспорт.

Почти полторы тысячи человек попробовали спорить с ведомством, утверждая, что масочный режим наносит вред здоровью. По мнению истцов, ношение масок доставляет неприятности людям с астмой, когнитивными нарушениями и тем, кто перенёс хирургическое вмешательство на лице. Представители Роспотребнадзора оценили доводы заявителей как субъективные и напомнили, что норма о введении обязательного масочного режима в стране не противоречит правам граждан и издана в рамках полномочий главного санитарного врача.

Масочные правила

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По словам заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академика РАН, микробиолога Виталия Зверева, маски не прибавляют здоровья. Но и демонизировать их не стоит, уточнил эксперт. Надевать уже привычный аксессуар нужно только в случае крайней необходимости, например, в местах скопления людей, в метро, магазинах. На улице маска не только бесполезна, но и наносит вред, отметил специалист.

— Когда человек долго находится в маске, то у него снижается оксигенация, то есть насыщение крови кислородом, — говорит Виталий Зверев. — Любое средство, которое надето на дыхательные пути, затрудняет доступ кислорода, и люди с проблемами сердца и дыхания от этого страдают.

Маска может стать и серьёзным источником инфекции. Не зря специалисты напоминают, что такую защиту нужно менять каждые два часа. Виталий Зверев пояснил, что кроме вируса ковида в воздухе витает целый батальон инфекций — бактерии, грибки. Всё это оседает на маске и может заразить её хозяина, особенно когда он надевает защиту то одной, то другой стороной к лицу.

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Георгий Викулов рассказал, что в доказательной медицине нет данных о том, что маски увеличивают частоту бронхиальной астмы и экземы. Они могут нанести вред при неправильном использовании, говорит специалист. Любые средства медицинского назначения могут навредить их владельцу, если их неправильно применять.

Эксперт перечислил правила, о которых многие не знают или пренебрегают ими:

Если маска одноразовая, значит, она используется один раз. Большинство носит её бесконечно, и это первое нарушение.

Если маска надета, но не закрывает нос, то она бесполезна.

Маску нельзя постоянно снимать и надевать обратно. Она уже может быть загрязнена, а человек невольно трогает себя руками и так заражает.

Если маска многоразовая, это не значит, что её можно надевать много раз. Только как указано в инструкции.

Мокрая маска, которую человек продолжает носить, может спровоцировать экзематизацию кожи.

Маски нужно использовать только в непроветриваемых помещениях и там, где невозможно соблюдать физдистанцию и потенциально могут быть заражённые.

Носить маску на улице, где открытый свежий воздух и нет толп людей, — это неправильно. То же самое касается занятий спортом.

— Даже эти минимальные требования около 80% людей постоянно нарушают, — уточнил аллерголог-иммунолог.

Перчатки и экзема

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— Я категорически против того, чтобы людей заставляли носить перчатки, особенно резиновые, — говорит Виталий Зверев. Специалист считает, что это средство защиты бесполезно и даже вредно.

По его словам, люди не заражаются через руки, так как вируса на поверхностях нет. Но перчатками человек собирает грибки, бактерии, аллергены. Коснуться лица с таким набором инфекций и так получить экзему и другие заболевания — это несложно.

Частое мытьё и обработка антисептиками только сушит кожу рук, отметил специалист. Между тем руки — это часть иммунитета.

— Так мы загружаем работой дерматологов и аллергологов. Кожа защищает гораздо лучше перчаток, так как на ней антимикробные пептиды и другие факторы иммунной защиты. Поэтому кожу рук нужно содержать в хорошем состоянии. Руки с мылом нужно мыть несколько раз в день, как нас учили. Обязательно перед едой, чтобы не тащить в рот то, что мы собрали с улицы, — говорит Виталий Зверев. — На перчатках мы тоже всё это собираем, но в большей степени. Тем более что человек думает: раз в он в перчатках — значит, защищён. И ведёт себя неосмотрительно.

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