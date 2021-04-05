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Иммунолог объяснила, кому следует повременить с прививкой от коронавируса

Она напомнила, что игнорирование хронического заболевания может вызвать тяжёлые последствия.

5 апреля 2021, 23:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вакцинироваться от коронавируса нельзя людям в период обострения хронической аллергии. Об этом предупредила врач-иммунолог Надежда Логина. По её словам, прививку можно делать только в период стойкой ремиссии, когда в организме отсутствуют патологические процессы.

"При аллергии отёк может локализоваться в любом органе и в любой ткани. Это может быть отёк органов желудочно-кишечного тракта, это может быть отёк верхних дыхательных путей, отёк лёгких, отёк ткани мозга", — сказала Логина в эфире телеканала "Звезда".

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Она напомнила, что аллергические реакции нельзя игнорировать. Они относятся к хроническим заболеваниям, которые являются серьёзным противопоказанием для вакцинации.

Ранее академик спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. Он уверен, что в текущем году этого не произойдёт.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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