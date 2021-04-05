Иммунолог объяснила, кому следует повременить с прививкой от коронавируса
Она напомнила, что игнорирование хронического заболевания может вызвать тяжёлые последствия.
Фото © Pixabay
Вакцинироваться от коронавируса нельзя людям в период обострения хронической аллергии. Об этом предупредила врач-иммунолог Надежда Логина. По её словам, прививку можно делать только в период стойкой ремиссии, когда в организме отсутствуют патологические процессы.
"При аллергии отёк может локализоваться в любом органе и в любой ткани. Это может быть отёк органов желудочно-кишечного тракта, это может быть отёк верхних дыхательных путей, отёк лёгких, отёк ткани мозга", — сказала Логина в эфире телеканала "Звезда".
Она напомнила, что аллергические реакции нельзя игнорировать. Они относятся к хроническим заболеваниям, которые являются серьёзным противопоказанием для вакцинации.
Ранее академик спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. Он уверен, что в текущем году этого не произойдёт.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
Попова рассказала о выявлении в России неопознанных коронавирусов-мутантов
Путин позвонил заболевшему ковидом после прививки президенту Аргентины, чтобы узнать о его здоровье
"Мы на них не рассчитывали": Белый дом прокомментировал порчу 15 миллионов доз вакцины AstraZeneca
В ВМС США выразили готовность обновить соглашение с Россией об инцидентах на море
Кравчук ответил на сообщения о стягивании войск Украины в Донбасс
Комментариев: 0