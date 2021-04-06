Умер бывший капитан футбольного клуба ЦСКА Виктор Дородных

На 86-м году жизни скончался экс-капитан московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Дородных. О смерти бывшего спортсмена сообщает пресс-служба армейцев.

"Ушёл из жизни Виктор Дородных — капитан ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича", — говорится в сообщении.

Большую часть своей карьеры он был центральным полузащитником. С 1961 по 1963 год Дородных являлся капитаном команды. Футболист пять раз выигрывал бронзовые медали чемпионата СССР по футболу.

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