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Умер бывший капитан футбольного клуба ЦСКА Виктор Дородных

Дородных играл за команду более десяти лет.

6 апреля 2021, 01:05
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/pfc_cska" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА Москва</a></p>

Фото © Twitter / ПФК ЦСКА Москва

На 86-м году жизни скончался экс-капитан московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Дородных. О смерти бывшего спортсмена сообщает пресс-служба армейцев.

"Ушёл из жизни Виктор Дородных — капитан ЦСКА начала 1960-х, сыгравший за армейцев 170 матчей. Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича", говорится в сообщении.

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Большую часть своей карьеры он был центральным полузащитником. С 1961 по 1963 год Дородных являлся капитаном команды. Футболист пять раз выигрывал бронзовые медали чемпионата СССР по футболу.

Ранее Лайф писал о том, что спортивный комментатор Владимир Гендлин умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Авторы
Юлия Коновалова

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