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Кравчук ответил на сообщения о стягивании войск Украины в Донбасс

Первый президент Незалежной подчеркнул, что страна на своей территории может передвигать войска как угодно.

6 апреля 2021, 00:21
<p>Фото © ТАСС / Петр Сивков</p>

Фото © ТАСС / Петр Сивков

Украина производит ротацию войск в Донбассе, но дополнительные силы в регион не стягиваются. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Не направляются войска... Ну какие дополнительные войска? Есть передвижения войск, есть ротация войск. Но каких-то дополнительных соединений Украина в Донбасс не направляет", сказал Кравчук в эфире телеканала "Россия 24".

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Он заверил также, что "Украина никогда не наступала и не будет наступать на Донбасс". На своей территории Киев вправе передвигать войска как угодно, а Донбасс — это украинская территория, подчеркнул политик.

Ранее Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе. Экс-президент Незалежной выступил за привлечение к переговорам США.

Авторы
Юлия Коновалова

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