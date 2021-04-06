Кравчук ответил на сообщения о стягивании войск Украины в Донбасс
Первый президент Незалежной подчеркнул, что страна на своей территории может передвигать войска как угодно.
Фото © ТАСС / Петр Сивков
Украина производит ротацию войск в Донбассе, но дополнительные силы в регион не стягиваются. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"Не направляются войска... Ну какие дополнительные войска? Есть передвижения войск, есть ротация войск. Но каких-то дополнительных соединений Украина в Донбасс не направляет", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Россия 24".
Он заверил также, что "Украина никогда не наступала и не будет наступать на Донбасс". На своей территории Киев вправе передвигать войска как угодно, а Донбасс — это украинская территория, подчеркнул политик.
Ранее Кравчук спрогнозировал широкомасштабный военный конфликт в Донбассе. Экс-президент Незалежной выступил за привлечение к переговорам США.
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