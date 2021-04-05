В США призвали Байдена прекратить "бандитскую" политику из-за резких слов в адрес Путина

Сообщество палестинских общин США (US Palestinian Community Network) призвало американского лидера Джо Байдена нормализовать отношения с Россией. Об этом заявил председатель USPCN Хатем Абудайя.

Комьюнити присоединилось к 26 группам пацифистов в Соединённых Штатах, подписавшим обращение к главе государства, в котором они порекомендовали администрации выстраивать конструктивный диалог с Москвой.

"Мы ясно и чётко выступаем против бандитской политики США в сфере экономики и внешней политики, будь то республиканцы Трампа или демократы Обамы и Байдена. Выступаем против прямых угроз в адрес суверенных государств вроде России, Китая, Ирана и других", — сказал Абудайя в интервью РИА "Новости".

Пацифисты обратились к Байдену в свете его высказываний о президенте России Владимире Путине. По словам председателя USPCN, организация выступает за "мир и истинную справедливость" в глобальном плане. Он подчеркнул, что "американский империализм" сеет хаос по всему миру, но прежде всего в арабских странах.

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