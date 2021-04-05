Бабушка обратилась к виновнику гибели пятилетнего внука при атаке беспилотника ВСУ в Донбассе

В посёлке Александровское в Донбассе 2 апреля с украинского беспилотника на детскую площадку был сброшен боеприпас, в результате чего во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний мальчик, а его 66-летняя бабушка получила ранения. Пенсионерка рассказала о трагедии и пожелала виновнику гибели внука видеть его каждую ночь во сне.

"Пускай это дитё приходит к нему каждую ночь. Я не знаю, какие могут быть войны с этим ребёнком, скажите пожалуйста? Этот ребёнок не знает слова "война", мы его не учили этому, он может с машинками играться, но слово "война" мы не произносим. И вот так они сделали", — сказала бабушка погибшего малыша в эфире телеканала "Звезда".