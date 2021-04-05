Бабушка обратилась к виновнику гибели пятилетнего внука при атаке беспилотника ВСУ в Донбассе
Боеприпас был сброшен на детскую площадку.
Кадр видео / "Открытый эфир"
В посёлке Александровское в Донбассе 2 апреля с украинского беспилотника на детскую площадку был сброшен боеприпас, в результате чего во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний мальчик, а его 66-летняя бабушка получила ранения. Пенсионерка рассказала о трагедии и пожелала виновнику гибели внука видеть его каждую ночь во сне.
"Пускай это дитё приходит к нему каждую ночь. Я не знаю, какие могут быть войны с этим ребёнком, скажите пожалуйста? Этот ребёнок не знает слова "война", мы его не учили этому, он может с машинками играться, но слово "война" мы не произносим. И вот так они сделали", — сказала бабушка погибшего малыша в эфире телеканала "Звезда".
Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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