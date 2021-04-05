США ввели санкции против Турции из-за экспорта вооружений из России

Вашингтон решил ввести санкции в отношении управления оборонной промышленности Турции (SSB), а также четырёх турецких чиновников, включая главу ведомства Исмаила Демира. Соответствующее уведомление опубликовано в официальном издании властей США — Федеральном регистре.

Санкции введены по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за экспорт вооружений из России. Ограничения предполагают запрет на въезд в США для попавших в чёрный список чиновников, блокировку активов на их территории и финансовые операции с американцами. Также SSB не сможет получать кредиты более чем на $10 млн.

Уведомление о введении санкций будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.

Напомним, что в декабре 2020 года США ввели санкции против SSB и тех же четырёх турецких чиновников, причём тоже в рамках CAATSA. Тогда ограничения стали наказанием для Анкары за покупку российских ЗРС С-400.

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