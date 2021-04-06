В ВМС США выразили готовность обновить соглашение с Россией об инцидентах на море
Американский адмирал допустил усовершенствование соответствующего соглашения.
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Вашингтон готов рассмотреть варианты возможной модернизации Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, заключённого в 1972 году между США и СССР. Об этом заявил начальник штаба ВМС страны адмирал Майкл Гилдей на интернет-брифинге.
"Я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений", — цитирует американского адмирала ТАСС.
Таким образом Гилдей ответил на вопрос, готовы ли США поддержать модернизацию договора INCSEA (Incidents at Sea Agreement).
Военачальник подтвердил, что в 2021 году состоятся консультации Москвы и Вашингтона, на которых будет рассмотрено выполнение соглашения. Такие переговоры проходят ежегодно, и возможность усовершенствования договора, возможно, будет вынесена на обсуждение. Гилдей заключил, что Россия и США должны быть открыты для того, чтобы любым путём укрепить безопасность на море и избежать инцидентов, которые могли бы нанести вред обеим сторонам.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил продление соглашения России и США о сотрудничестве в космосе.
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