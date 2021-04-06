Гамаки и арт-светильники: в Петербурге благоустроят набережную реки Карповки

В 2021 году в Санкт-Петербурге планируется обустройство набережной реки Карповки. Авторы проекта полагают, что эти места станут новыми "точками притяжения" и комфортными общественными пространствами. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Благоустройство запланировано на участке перед технопарком "Ленполиграфмаш" и на пересечении с проспектом Медиков. Всего будет создано 11 новых точек. На набережной появятся гамаки и современные светильники. Специалисты также намереваются сохранить естественный зелёный ландшафт, обновить газон и сделать цветники.

Для безопасных и комфортных прогулок установят световые элементы, разнообразные арт-объекты, которые не только осветят, но и украсят территорию, например скамейки с подсветкой. На Песочной набережной планируется сделать новые дорожки, а также разноуровневую посадку деревьев и кустарников, которые защитят горожан от пыли и станут приятной зелёной зоной.

В северной части пространства будет организована кинологическая площадка, там также сделают освещение и установят тренировочное оборудование.

К работам специалисты приступят после укрепления берегов реки Карповки. В этом году проект будет согласован, а реализация намечена на 2022 год. За его реализацию отвечает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее Лайф сообщал, что самую "пьяную" улицу Петербурга взяли под тотальный видеоконтроль.

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