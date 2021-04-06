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Мотофестиваль Harley Days пройдёт в Петербурге с 6 по 8 августа

Мероприятие проводится в Северной столице с 2011 года.

6 апреля 2021, 01:45
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/harleydays2019" target="_blank" rel="noopener noreferrer">St.Petersburg Harley Days</a></p>

Фото © Facebook / St.Petersburg Harley Days

Международный мотофестиваль St. Petersburg Harley Days состоится 6–8 августа. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил президент фестиваля Григорий Путинцев.

"Да, есть понимание. С 6 по 8 августа на площади Островского. Как всегда, при поддержке города. Несмотря на все сложности, фестиваль будет", — заявил Путинцев.

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Международный мотофестиваль Harley Days проводится в Петербурге с 2011 года. Каждый год мотособытие собирает тысячи участников из 39 стран мира. В 2020 году мотофестиваль был отменён из-за напряжённой эпидемиологической ситуации.

Ранее Лайф писал о том, что концерн "Калашников" представил электрический ретробайк.

Авторы
Юлия Коновалова

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