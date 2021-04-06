Мотофестиваль Harley Days пройдёт в Петербурге с 6 по 8 августа
Мероприятие проводится в Северной столице с 2011 года.
Фото © Facebook / St.Petersburg Harley Days
Международный мотофестиваль St. Petersburg Harley Days состоится 6–8 августа. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил президент фестиваля Григорий Путинцев.
"Да, есть понимание. С 6 по 8 августа на площади Островского. Как всегда, при поддержке города. Несмотря на все сложности, фестиваль будет", — заявил Путинцев.
Международный мотофестиваль Harley Days проводится в Петербурге с 2011 года. Каждый год мотособытие собирает тысячи участников из 39 стран мира. В 2020 году мотофестиваль был отменён из-за напряжённой эпидемиологической ситуации.
Ранее Лайф писал о том, что концерн "Калашников" представил электрический ретробайк.
Выбор редакции
Роспотребнадзор опечатал кинозалы "Артдокфеста" в Петербурге после жалобы активиста анти-ЛГБТ
"Один из наших любимых": Канадцы в восторге от нового российского мотоцикла Ural
Путин поручил проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
Учёные при помощи овец раскрыли тайну долголетия
Гамаки и арт-светильники: в Петербурге благоустроят набережную реки Карповки
Комментариев: 0