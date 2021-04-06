Мотофестиваль Harley Days пройдёт в Петербурге с 6 по 8 августа

Международный мотофестиваль St. Petersburg Harley Days состоится 6–8 августа. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил президент фестиваля Григорий Путинцев.

"Да, есть понимание. С 6 по 8 августа на площади Островского. Как всегда, при поддержке города. Несмотря на все сложности, фестиваль будет", — заявил Путинцев.

Международный мотофестиваль Harley Days проводится в Петербурге с 2011 года. Каждый год мотособытие собирает тысячи участников из 39 стран мира. В 2020 году мотофестиваль был отменён из-за напряжённой эпидемиологической ситуации.

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