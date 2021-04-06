Россиян начали пускать в соцсети через госуслуги

В России стартовал эксперимент по авторизации в соцсетях через портал "Госуслуги". Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации.

Эксперимент будет длиться до 1 июля 2022 года. В ходе него регистрироваться на онлайн-площадках можно будет, используя данные Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Речь идёт о социальных сетях, онлайн-магазинах, сервисах по поиску работы, досках объявлений и других интернет-площадках.

В Минцифры в настоящее время работают над тем, чтобы россияне могли заключать сделки, подписывать договоры в Интернете после авторизации через логин-пароль портала госуслуг. Предполагается, что в ходе эксперимента можно будет заключать договоры на сумму, не превышающую десять миллионов рублей.

"Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учётной записью портала госуслуг", — пояснили в пресс-службе Минцифры.

Ранее Лайф рассказывал, что в России появится база цифровых профилей мигрантов. Благодаря этому прибывшие в страну смогут получать доступ к госуслугам в электронном виде.

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