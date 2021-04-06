Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Сильно напугался": Переболевший ковидом Ургант эпично вернулся в студию с цыганским хором

Никаких побочных эффектов у артиста не наблюдается.

6 апреля 2021, 03:01
<p>Скриншот © YouTube/ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M9kg9kusIO8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вечерний Ургант</a></p>

Скриншот © YouTube/ Вечерний Ургант

Телеведущий Иван Ургант вновь очно появился в студии Первого канала спустя две недели карантина после подтверждённого коронавируса.

Артист вернулся ярко, в образе цыганского барона, облачённый в белоснежный костюм и шляпу. В сопровождении плясок под гитару и песен он посылал зрителям воздушные поцелуи. Инфекция практически не повлияла на организм Урганта. Он сообщил, что никаких побочных эффектов у него нет.

"Вирус не щадит никого": Лобода сообщила, что заразилась CoViD-19

"Вирус не щадит никого": Лобода сообщила, что заразилась CoViD-19

"Единственное, что я слишком сильно напугался!" — признался телеведущий в эфире программы "Вечерний Ургант".

Напомним, 22 марта телеведущий Иван Ургант сообщил, что заболел коронавирусом. Позже он рассказал, что чувствует себя нормально и самоизолировался дома.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Алла Михеева отреагировала на информацию о заражении Урганта коронавирусом

22 марта, 13:11

Гватемала сообщила о закупке российской вакцины "Спутник V"

сегодня в 03:39

"Полиция его прижала": Анна Калашникова оказалась знакома с организатором "голых" съёмок с моделями в Дубае

сегодня в 02:44

Экс-президент Армении Кочарян назвал главную ошибку Еревана в Карабахе

сегодня в 03:44

Осуждённого в США российского хакера Тюрина обязали выплатить $20 млн

сегодня в 03:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1