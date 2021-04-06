"Сильно напугался": Переболевший ковидом Ургант эпично вернулся в студию с цыганским хором

Артист вернулся ярко, в образе цыганского барона, облачённый в белоснежный костюм и шляпу. В сопровождении плясок под гитару и песен он посылал зрителям воздушные поцелуи. Инфекция практически не повлияла на организм Урганта. Он сообщил, что никаких побочных эффектов у него нет.