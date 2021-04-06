"Сильно напугался": Переболевший ковидом Ургант эпично вернулся в студию с цыганским хором
Никаких побочных эффектов у артиста не наблюдается.
Скриншот © YouTube/ Вечерний Ургант
Телеведущий Иван Ургант вновь очно появился в студии Первого канала спустя две недели карантина после подтверждённого коронавируса.
Артист вернулся ярко, в образе цыганского барона, облачённый в белоснежный костюм и шляпу. В сопровождении плясок под гитару и песен он посылал зрителям воздушные поцелуи. Инфекция практически не повлияла на организм Урганта. Он сообщил, что никаких побочных эффектов у него нет.
"Единственное, что я слишком сильно напугался!" — признался телеведущий в эфире программы "Вечерний Ургант".
Напомним, 22 марта телеведущий Иван Ургант сообщил, что заболел коронавирусом. Позже он рассказал, что чувствует себя нормально и самоизолировался дома.
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